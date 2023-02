Filmen Five Nights at Freddy's begynner innspillingen

Blumhouse's Five Nights at Freddys film har begynt å filme, spennende fans av skrekkfranchisen. Five Nights at Freddys film ble annonsert helt tilbake i 2015, men har vært i noe av et utviklingshelvete siden den gang. Nå, med en bekreftet rollebesetning og filmen begynner å filme, ser det ut til at vi endelig kan se den snart.

Det er fortsatt ingen garanti for når Five Nights at Freddy's vil slippes, men hvis det begynner å filme i år, forventer vi sannsynligvis en utgivelsesdato på et tidspunkt i 2024. For tiden skal Matthew Lillard spille hovedrollen som William Afton, og Josh Hutcherson skal spille Mike Schmidt.

Jim Henson's Creature Shop vil stå bak å lage all animatronikk for filmen, som forhåpentligvis vil kombinere for å gjøre en realistisk og skremmende ta på Freddy og de andre mekaniske karakterene fra spillet.

Den første hypen rundt Five Nights at Freddy's har dødd noe, men franchisen er fortsatt populær med spill som blir utgitt ganske konsekvent, så det vil fortsatt sannsynligvis være et publikum for denne filmen når den slippes.