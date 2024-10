Filmen Until Dawn er ferdig innspilt

Ikke bare kom nyinnspillingen av Until Dawn på PS5 og PC i slutten av forrige uke, men det viser seg at live-action-filmatiseringen også er ferdig produsert. Dette har blitt bekreftet av regissør David F. Sandberg på Instagram, hvor filmskaperen legger ut et bilde av filmens klappetavle med kommentaren:

HQ

"Vi klarte det til daggry! That's a wrap on #UntilDawnMovie".

I skrivende stund har ikke Until Dawn -filmen fått noen premieredato, men det vi vet er at ved siden av en ny, ung rollebesetning som skal portrettere de ulike konfliktfylte ungdommene i prosjektet (ettersom de opprinnelige skuespillerne nå er litt for gamle til å gå i tenåringenes sko igjen), vil én skuespiller gjenta sin rolle fra spillet.

Gleder du deg til Until Dawn -filmen, eller er du allerede litt utbrent av prosjektet etter at nyinnspillingen også kom?