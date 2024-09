Filmen Watch Dogs er endelig ferdig produsert

HQ

Etter at ryktene svirret for over ti år siden, har innspillingen av den live-action-filmen Watch Dogs endelig blitt ferdig, akkurat i tide til at franchisen i stor grad er ute av det kulturelle minnet, og i hvert fall populariteten.

Nyheten kom offisielt via Ubisofts X-profil :

Likevel er jeg litt spent på filmen, og av videospillverdenen som helhet Watch Dogs skiller seg ut som en tittel som faktisk kan fungere som tilpasset materiale. Forhåpentligvis kan de utvide IP-en på en meningsfull måte og ikke falle inn i generisk hacker/heist-filmterritorium, det må føles meningsfullt som en Watch Dogs film.

Det er et element av skepsis her også, på grunn av det faktum at Borderlands -filmen nettopp avsluttet med 31 millioner dollar i billettinntekter, noe som knapt dekker markedsføringskostnadene, for ikke å snakke om produksjonsbudsjettet.

Til syvende og sist håper vi på det beste for Watch Dogs -filmen, som er regissert av Mathieu Turi, med Sophie Wilde (Talk to Me) og Tom Blyth (The Hunger Games: The Ballad of Songbirds and Snakes) i hovedrollene. Takk, PC Gamer.