Filmfans hater Upgrade-regissørens nye Wolf Man: "Fryktelig!"

HQ

Leigh Whannell er mannen bak den aldeles strålende indiefilmen Upgrade og Blumhouse-suksessen Invisible Man, og da han ble bedt av Universal om å velge sin neste film fra monsterlisensene deres valgte han Wolf Man. Nå er den nesten ferdig, og i forkant av premieren på traileren klarte en smart kar å fange utseendet til Wolf Man via et PR-arrangement i Universal Studios i går. Det er nok ingen overdrivelse å si at denne nye designen av Wolf Man er gjennomgående forferdelig, ikke sant?

Fans sier sin mening via X:

"Vi må alle gå sammen, slik folk gjorde med Sonic-filmen, for å få dem til å fikse designet! For hva i all verden er det for noe tull?!"

"Greit, send ham tilbake, for hva i all verden er det?"

"Det er ganske forferdelig."

"Det er filmmagi og noe av den beste sminken på film - og dette er hva vi får. Hele dette året viser seg å være en flopp."

"Kan vi få en omgjørelse i Sonic-stil, takk?!?"

"Ikke la dette være designet."

"Tilbake til tegnebrettet. Vær så snill."