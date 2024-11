Filmfotografen til Gladiator 2 sier Ridley Scott har blitt lat

HQ

Alien og Gladiator. Disse filmene ville ikke vært det de var uten Ridley Scott, men det har gått flere tiår siden de kom ut, og det ser ut til at tiden kan ha slitt på regissøren. Ifølge filmfotografen for Gladiator 2 skal Scott til og med ha blitt lat med filmskapingen sin.

I DocFix-podcasten beskriver John Mathieson hvordan Scott har latt seg selv gjøre feil under arbeidet med Gladiator 2. Han brukte flere kameraer for å filme så mye som mulig på en gang, i stedet for å ta opp scener på nytt.

Han skal heller ikke ha blokkert bilder når han øvde inn scener, og han var avhengig av tusenvis av VFX-bilder, hvorav mange ble brukt fordi utstyr hadde blitt stående i bakgrunnen, som så måtte redigeres bort i etterkant.

Reaksjonene på Gladiator 2 har vært ganske blandede, slik de var på Scotts forrige film, Napoleon. Om det skyldes lat filmskaping eller noe annet, er vanskelig å vite. Uten å ha vært på settet kan vi tross alt ikke beskrive hvordan det er å jobbe med Scott.