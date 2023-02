Filmingen av A Quiet Place sin spinoff har startet

Som overskriften avslører har altså innspillingen av spinoffen til A Quiet Place, A Quiet Place: Day One, begynt.

Selv om vi får glimt av den første dagen i A Quiet Place Part II er spinoff-filmen ikke relatert til seriens andre oppføringer og den kommende A Quiet Place Part III, men følger i stedet historiene til helt nye karakterer.

Starten på filmingen ble kunngjort via franchisens medskaper, John Krasinski, via Twitter, som uttalte at han var "beæret over å være der" på dag én.

Hovedrolleinnhaverne i filmen er Lupita Nyong'o (Us, Black Panther, Little Monsters), Joseph Quinn (Stranger Things, Game of Thrones, Overlord) og Alex Wolff (Hereditary, Pig, Old ).

Med et manus skrevet av Jeff Nichols og Scott Beck og med Michael Sarnoski som regissør blir det interessant å se franchisen ta en helt ny retning. A Quiet Place: Day One slippes på kino den 8. mars 2024.