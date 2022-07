HQ

For et par måneder siden begynte det å gå rykter om at Amazon og Westworld-skapernes Fallout-serie ville starte innspillingen i juni. Dette ble tilsynelatende ikke tilfellet, men planene ble ikke forskjøvet altfor mye.

Walton Goggins, som altså har en av hovedrollene i serien, skriver på Instagram at filmingen av Fallout har startet. Samtidig bekrefter han en gang for alle at han er en Ghoul, men noe mer enn det får vi ikke vite enda.