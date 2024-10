Filmmanuset til Dead by Daylight er under arbeid

HQ

Etter suksessen med Five Nights at Freddy's, ser det ut til at studioet Blumhouse er ivrige etter å filmatisere nok et skrekkspill. I samarbeid med James Wans Atomic Monster avslørte Blumhouse ideen i fjor, men veldig lite informasjon har kommet vår vei siden.

Nå bekreftet Jason Blum fra Blumhouse at studioet jobber med manuset til filmen. I en samtale med Comicbook.com hadde han følgende å si:

"Vi setter ikke filmer i kalenderen før vi har det rette manuset ... Det tok 10 år å lage Five Nights at Freddy's, og jeg tror en av grunnene til at filmen fungerte, var at vi brukte 10 år på å prøve å få den riktig... Vi jobber med et manus, men det kan ta fem år, det kan ta 12 måneder. Man vet bare ikke. Du kan ikke lage filmen før manuset er riktig, og du vet ikke hvor lang tid det vil ta."

Ingen andre navn har blitt knyttet til filmen siden den ble avslørt, men det kan ta lang tid før vi får en ny oppdatering. Fansen vil ikke være fornøyd med utsiktene til å vente i fem år eller mer, men de får bare håpe at manuset kommer i god tid.