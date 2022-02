Filmuniverset Shin Japan Hero Universe annonsert

HQ

Det virker som at vi får et nytt samlet filmunivers som blir verdt å følge. Sammen har nemlig Toho Toei, Khara og Ysuburaya Productions annonsert et samarbeid de har valgt å døpe Shin Japan Hero Universe. Dette skal samle en rekke giganter fra japansk popkultur og gi karakterer fra Godzilla, Ultraman, Kamen Rider og Neon Genesis Evangelion en verden å sameksistere i.

Toho slapp som du sikkert vet den anerkjente Shin Godzilla for litt mer enn fem år siden og Hideki Anno jobber også med de kommende Shin Ultraman og Shin Kamen Rider. Fjorårets avsluttende kapittel i Evangelion Thrice Upon a Time er nå også oppført på den nylig lanserte hjemmesiden for Shin Japan Hero Universe under navnet Shin Evangelion Gekijouban.

Er du interessert i dette nye filmuniverset?