Final Fantasy Crystal Chronicles Remastered Edition kommer i august

Vi har visst et par år noe at Square Enix har planer om å gjenutgi multiplayer-rollespillet Final Fantasy Crystal Chronicles fra 2004 i en remaster-utgave til de moderne konsollene. Det har det flere ganger blitt utsatt, men i går meddelte Square Enix at remaster-versjonen vil lanseres i Japan den 27. august både i Japan og i vesten (via Gematsu).

Hvis du ikke kjenner til spillet fra før av, så er det verdt å nevne at det skiller seg ganske mye fra de andre Final Fantasy-spillene, og gameplayet kan minne litt om Diablo, hvor du sammen med andre spillere skal kjempe deg gjennom horder av fiender.

Remaster-utgaven slippes til PlayStation 4 og Switch samt iOS og Android. Utover forbedret grafikk vil denne versjonen også støtte crossplay, og spillet har blant annet fått helt nytt stemmeskuespill.

Du kan se den engelske traileren til Final Fantasy Crystal Chronicles Remastered Edition nedenfor.