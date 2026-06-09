Final Fantasy får en HD-2D-oppgradering i den kommende Resonance

HQ

Fans av HD-2D-stilen vil bli bortskjemt om et par uker når The Adventures of Elliot: The Millennium Tales kommer på en rekke plattformer, men de vil også bli bortskjemt igjen i månedene fremover, da et annet prosjekt som bruker denne stilen faktisk har blitt annonsert.

Under Nintendo Direct har vi nettopp fått høre om Final Fantasy Resonance, en ny HD-2D-opplevelse som kommer til Nintendo Switch 1 og 2 (samt PlayStation, Xbox og PC) allerede 22. oktober.

Ja, høsten blir enda mer hektisk og travel, nå som Square Enix endelig gir en av sine andre flaggskip-serier HD-2D-behandlingen. Det blir nok en gang et turbasert RPG, mer i stil med Octopath Traveler enn The Adventures of Elliot, og vil inneholde noen av Final Fantasys mer ikoniske stjerner og karakterer, inkludert Cloud, Zidane, Terra, The Warrior of Light, Shantotto og Y'shtola.

Du kan forvente mer informasjon om spillet i løpet av de kommende ukene, etter hvert som vi nærmer oss lanseringen.