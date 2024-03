Final Fantasy sin komponistlegende er ikke imponert over moderne spills musikk

Nobuo Uematsu er en legende når det gjelder spillmusikk. Han komponerte de ni første Final Fantasy -spillene, og senere har han samarbeidet med andre komponister på en rekke andre spill i serien.

Uematsu snakket nylig med NewsPicks (oversatt av Automaton), der han uttrykte sin skuffelse over moderne videospillmusikk og sa at noen produsenter er "fornøyd med filmmusikklignende musikk i spill". Uematsu sammenlignet moderne spillmusikk med Hollywood-filmer, som han synes er "kjedelige".

"Spillmusikk vil bli mer interessant hvis komponistene tenker "hva er det bare jeg som kan gjøre?" og bruker sin egen kunnskap og erfaring til å være virkelig kreative."

Uematsu ser ingen verden der kunstig intelligens kan oppnå dette. For ham kan man bare komponere god musikk ved å "gå dypt inn i seg selv for å finne aspekter som er unike for en selv og deretter uttrykke dem."

Hva synes du om Uematsus tanker?