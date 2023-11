Final Fantasy-skaperen har startet et nytt prosjekt

HQ

Ganske uhøytidelig avslører Final Fantasys far - Hironobu Sakaguchi - via X at han har besøkt Ise Jingu-helligdommen i Japan og at han har startet et nytt prosjekt. Hans siste spill var Fantasian fra 2021, som foreløpig bare er tilgjengelig for Apple-formater.

Sakaguchi har uttrykt interesse for å gi ut spillet til flere formater i fremtiden, men om han vil omtale dette som et "nytt prosjekt" gjenstår å se. Det kan selvsagt være en oppfølger eller muligens også en helt ny franchise. En annen ønsket gjetning er noe relatert til Blue Dragon eller Lost Odyssey, noe folk har etterspurt i over 15 år.

Hva ønsker du å se Hironobu Sakaguchi gjøre videre?