Final Fantasy-skaperen Hironobu Sakaguchi imponert over AI-versjonen av Final Fantasy VI

HQ

Det mangler ikke på falske nyinnspillinger på sosiale medier der noen har bedt en kunstig intelligens om å lage en ny versjon av en gammel klassiker. Dette resulterer ofte i utrolig plastiske og fantasiløse resultater, noe som har bidratt til å etablere begrepet "AI-slop".

Det finnes imidlertid unntak der det ser bedre ut. Et av dem er muligens en nylig laget AI-remake av klassikeren Final Fantasy VI, et av de spillene som fansen har vært mest ivrige etter å se i ny versjon (og mange håpet spesielt på HD-2D). En av dem som var imponert over resultatet, var skaperen av ikke bare Final Fantasy VI, men hele serien, Hironobu Sakaguchi.

Selv om den korte videoen definitivt inneholder de typiske over-the-top tegnene på AI-generert kunst og stjålne eiendeler (Kefka ser plutselig ut som Arkham Joker), skriver Sakaguchi (oversatt av Grok): "Hva er dette!? Det er fantastisk!"

En annen Final Fantasy-veteran var imidlertid ikke fullt så imponert. Akitoshi Kawazu, kanskje mest kjent for å ha skapt SaGa-serien, synes å mene at det fortsatt bare er rent AI-søppel og svarte:

"Nei, Sakaguchi, du burde ha stoppet etter den første setningen. Apropos det, da jeg nylig møtte en amerikaner med en grad fra MIT som var på sightseeing i Shimokitazawa og vi begynte å snakke på en sushirestaurant, sa han at han likte FF6 og at han likte Mash. Jeg er enig i at 6 virkelig egner seg for en 3D-remake."

Du kan sjekke ut videoen nedenfor. Hva synes du om det? Ville du ha ønsket å spille et Final Fantasy VI som så slik ut, eller er det bare en gjennomsnittlig kjedelig og uinspirert AI?