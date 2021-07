Final Fantasy V og Final Fantasy VI fjernes fra Steam i slutten av juli

Observante fans har rapportert at Square Enix planlegger å fjerne de klassiske utgavene av Final Fantasy V og Final Fantasy VI fra Steam-butikken. Steam-siden for begge spillene har nå en advarsel om at de fjernes den 27. juli og oppfordrer til heller å kjøpe de nylig annonserte Pixel Remaster-versjonene når de blir tilgjengelige.

Pixel Remaster-versjonen ble først annonsert under Square Enix' E3-konferanse i år. De slippes kun på PC og mobil og er mer visuelt polerte utgaver av de første seks spillene i serien. Ingen lanseringsdato har blitt annonsert enda, men vi regner med at det ikke er så lenge etter at V og VI fjernes fra butikken.

Takk, Siliconera.