Final Fantasy VII, Darksiders og Man of Medan klare for Game Pass

Før dere går berserke og sier at jeg driver med clickbait er det greit å nevne at dette ikke er Final Fantasy VII-spillet som ville fått manges hjerter til å pumpe litt for raskt.

Microsoft er jo fullstendig klare over at Final Fantasy VII: Remake ikke kommer til Xbox One på en god stund, så de har i stedet bestemt seg for å inkludere remastere i Xbox Game Pass denne måneden. Resten av utvalget er ikke verst heller, for slik ser det ut:

6. august





Darksiders: Genesis til Xbox One



It Lurks Below til PC og Xbox One



The Dark Pictures Anthology- Man of Medan til Xbox One



Trailmakers til PC og Xbox One



UnderMine til PC og Xbox One



Xeno Crisis til PC og Xbox One



13. august