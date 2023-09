Final Fantasy VII: Rebirth byr på over 100 timer med spilling

HQ

Final Fantasy VII-remake-prosjektet ser ut til å være en av de mest ambisiøse gjenfortellingene av en videospillhistorie som finnes. Nå som vi nærmer oss utgivelsen av den andre delen i februar neste år på Final Fantasy VII: Rebirth, har spillets kreative direktør gitt oss litt mer informasjon.

I en rekke uttalelser på Twitter/X avslører Tetsuya Nomura, sammen med produsent Yoshinori Kitase og regissør Naoki Hamaguchi, at spillet vil by på over 100 timers spilling, at historien vil ta oss ut av Midgard og frem til et sted rundt midtpunktet i originalens fortelling, og at vi vil ha mye å utforske utenfor byen.

I tillegg til en fullstendig revitalisert grafikk, gir Final Fantasy VII: Rebirth spillerne muligheter de ikke hadde tidligere når de spilte originalen. Vi ser allerede en stor hype rundt denne tittelen, og mange gleder seg til utgivelsen.