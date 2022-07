Final Fantasy VII: Rebirth er PS5-eksklusivt på grunn av lastetidene

HQ

Nå som Final Fantasy VII: Rebirth har blitt annonsert, begynner vi å høre mer om den etterlengtede oppfølgeren og hva den kommer til å tilby. Den nyeste informasjonen kommer fra et Gamer-intervju med Yoshinori Kitase (eksekutiv produsent) og Tetsuya Nomura (kreativ direktør) fra utviklingsteamet på Sqare Enix (takk, Gematsu), som blant annet avslører hvorfor spillet er eksklusivt for PlayStation 5.

I intervjuet nevnes det at spillet ikke kommer til PlayStation 4 blant annet fordi konsollen ikke har SSD:

"It's exclusive to Playstation 5 because of the graphical quality, of course, as well as SSD access speed. Since the adventure unfolds in a vast world after the escape from Midgar, loading stress is an extreme bottleneck. We felt we needed the specifications of Playstation 5 to overcome that and travel the world comfortably."

I intervjuet sises det også at utviklerne av trilogien fortsatt bruker policyen "ikke å kutte noe" fra det originale spillet, selv om noen av historiens deler vil finne sted ved forskjellige anledninger. I tillegg sies det at scenen som ble vist i kunngjøringstraileren var et tilbakeblikk fra Cloud, og at "utviklingen går bra" for Rebirth, samt at arbeidet med plottet og scenariet for det tredje spillet også har begynt.