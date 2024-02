Final Fantasy VII: Rebirth har fått demo og virker enormt i gameplaypresentasjon

HQ

Overraskende nok fikk vi bare se noen sekunder av Final Fantasy VII: Rebirth i forrige ukes State of Play-sending, for Square Enix fortalte at det ekstremt etterlengtede PS5-spillet ville få et helt eget show den 6. februar. Jeg kan forstå hvorfor de valgte å gjøre det slik.

Vi har nemlig fått omtrent 20 minutter med klipp og informasjon fra Final Fantasy VII: Rebirth. Her viser og forklarer utviklerne hvor stor den enorme verdenen er og noen av måtene vi kan komme oss fra A til B på uten lastetider eller noe slik. Stor verdener betyr ofte at det ikke er lagt ned mye arbeid i hvert område, men det virker som om Final Fantasy VII: Remake-oppfølgeren skal levere både kvalitet og kvanitet med en drøss av interessante og varierte oppdrag, både helt nye og oppussede utgaver av gamle minispill, ulike aktiviteter å fordrive tiden med, et nytt fremgangssystem, forskjellige måter å forsterke båndene mellom Cloud og følgesvennene hans, utrolig mye ny musikk og en grafikk som enkelt sagt er slående.

Derfor er det utrolig kult at du faktisk kan oppleve litt av dette selv allerede nå, for som forventet har en demo for Final Fantasy VII: Rebirth blitt lansert på PlayStation Store i dag. Demoen lar oss spille som både Cloud of Sephiroth i en mer lineær flashback-sekvens som tar oss til Nibelheim. Senere denne måneden vil demoen oppdateres slik at vi også får mulighet til å utforske Junon-region og virkelig få en smakebit på noe av det vi kan finne på i selve spillet når det lanseres den 29. februar.

