Final Fantasy VII: Rebirth har ikke snowboarding

Et av de mest klassiske minispillene fra Final Fantasy VII var snowboardsekvensen, der Cloud Strife fikk prøve seg på ganske heftige turer i bakkene, både som en del av kampanjen og i Gold Saucer.

Hvis dette er noe du ser frem til i den kommende nyinnspillingen Final Fantasy VII: Rebirth har vi dårlige nyheter. I et Game Informer-intervju med regissør Naoki Hamaguchi avslører han at snowboarding er fjernet helt og holdent, og han forteller også at et annet veldig populært minispill - Chocobo-racingen - har blitt endret mye.

Vi vet ikke hvorfor snowboarding ble fjernet, men endringene i chocobo-racet ble gjort for å modernisere konseptet.

Final Fantasy VII: Rebirth lanseres eksklusivt til PlayStation 5 29. februar.