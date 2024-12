Final Fantasy VII: Rebirth lanseres på PC tidlig neste år

HQ

Vi har ventet lenge på utgivelsesdatoen for Final Fantasy: VII: Rebirth for PC-versjonen, og nå er ventetiden over. Den prisbelønte oppfølgeren til Final Fantasy VII: Remake lanseres for PC den 23. januar 2025 på Epic Games Store og Steam.

Med muligheten til å spille med mer enn tretti bilder per sekund, modifikasjoner og høye oppløsninger, kan dette bli den mest komplette versjonen av basisspillet. Hvis du vil se traileren for datamaskinversjonen, kan du se den nedenfor. Har du lyst til å spille Final Fantasy VII: Rebirth på PC?