Final Fantasy VII: Rebirth ser ut til å selge ganske mye dårligere enn forventet

Det er ingen hemmelighet at det anerkjente Final Fantasy VII: Rebirth ser ut til å ha solgt langt mindre enn forventet. Nå får vi litt mer konkret informasjon fra noen som faktisk vet hvordan det står til, nemlig analytiker Mat Piscatella, som hos NPD (Circana) måler amerikansk spillsalg, både digitalt og fysisk.

I et intervju med Game File forteller han nå at spillets salg i USA er "ned et tosifret antall prosent sammenlignet med Remake i løpet av samme periode", og tilsynelatende gjelder dette også målt opp mot Final Fantasy XVI.

Selv om spillet bare har vært ute i litt over to måneder blir vi også fortalt at spillet for øyeblikket bare er det 14. mest solgte Final Fantasy-spillet i USA. Vi antar at det kan klatre noen plasser med mer tid, men spill selger raskest når de er nye, så vi bør ikke forvente noen mirakler, selv om en PC-versjon (som sannsynligvis kommer) vil hjelpe til en viss grad.

Hvorvidt den manglende salgssuksessen for Rebirth vil påvirke den tredje og siste delen på noen måte (for eksempel med litt lavere ambisjoner om å redusere kostnadene) vil tiden vise.