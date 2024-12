Final Fantasy VII: Rebirth sin regissør bekrefter nok en gang at spillets Trophies er for vanskelige

HQ

Hvis det er ett område som Square Enix ser ut til å være veldig vokal om å ta opp i den siste delen av Final Fantasy VII Remake -trilogien nå som Final Fantasy VII: Rebirth har vært ute en stund, må det være Trophies for spillet og hvor utfordrende og tidkrevende de er når du ønsker å låse opp og skaffe deg den unnvikende Platinum Trophy.

Square Enix har nevnt at Trophies i det siste spillet vil bli lettere å tjene, og dette er noe som spillregissør Naoki Hamaguchi nok en gang nevnte i et nylig Square Enix-intervju.

"Når jeg ser tilbake på spillet, er det mange av de tingene vi forsøkte å formidle til spillerne som virkelig gikk hjem. Reaksjonene var akkurat det vi håpet på. Så det er ikke mange områder der vi tenker: "Vi prøvde å gjøre dette, men det ble ikke så bra".

"Men hvis det er én ting som er unntaket fra det, så er det pokalene. Jeg tror vi kommer til å se på vanskelighetsgraden for å låse opp trofeene i det tredje spillet, og sette den på et nivå som er mer oppnåelig for folk flest."

I intervjuet snakket Hamaguchi også litt om minispillet Queen's Blood-kortet og hvordan "reaksjonen var så mye større enn selv jeg hadde forventet at den ville være!" Han bemerket også at han liker å spille spillet som en aggressiv styrke, med mange ødeleggelseskort designet for å fange og kontrollere fiendens rom. Det gjør vi også, Hamaguchi-san. Det gjør vi også.