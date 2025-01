Final Fantasy VII: Rebirths PC-spesifikasjoner har blitt avslørt

HQ

Om et par uker kan PC-spillere bli med på Final Fantasy VII: Rebirth -moroa, ettersom det for tiden PS5-eksklusive JRPG-spillet vil ankomme en ny plattform mindre enn et år etter at det opprinnelig landet på Sonys nyeste maskinvare. Med planlagt lansering 23. januar 2025 har Square Enix nå sluppet PC-spesifikasjonene for spillet, og de er faktisk ganske tilgjengelige, med mindre du har tenkt å spille spillet på sitt mest grafisk krevende.

Uansett hvordan du har tenkt å spille, bemerker Square Enix at du må kjøre på minst Windows 10, og at du også trenger 16 GB RAM og 155 GB SSD-lagring.

Ellers, for de som prøver å skvise ut et levebrød på Minimum -grafikken (30 bilder per sekund ved 1080p), vil du kunne klare deg med en AMD Ryzen 5 1400 eller en Intel Core i3-8100 eller over, matchet med minst en AMD Radeon RX 6600, Intel Arc A580, eller en Nvidia GeForce RTX 2060.

For Recommended (60 bilder i sekundet ved 1080p) må du i tillegg til å være på Windows 11, Square Enix ha minst en AMD Ryzen 6 5600, AMD Ryzen 7 3700X, Intel Core i7-8700, eller en Intel Core i5-10400, kombinert med enten en AMD Radeon RX 6700 XT eller en Nvidia GeForce RTX 2070.

Til slutt, for de som sikter mot Ultra (60 bilder per sekund ved 2160p), trenger du minst en AMD Ryzen 7 5700X eller en Intel Core i7-10700 med en AMD Radeon RX 7900 XTX eller en Nvidia GeForce RTX 4080.

Du kan se disse spesifikasjonene nærmere beskrevet i grafikken nedenfor.