Final Fantasy VII: Rebirths Performance-modus forbedres i dag

Et av de største kritikkpunktene i Final Fantasy VII: Rebirth så ut til å dreie seg om utseendet til Performance Mode, ettersom den høyere FPS-spillmodusen virkelig så ut til å mangle i visuell forstand. Square Enix lovet at ytterligere rettelser for modusen var i arbeid, og det ser ut til at vi begynner å se at det kommer til å bære frukter.

Som en del av et nytt sett med oppdateringsnotater (som er på japansk og har blitt oversatt av oss via Google), bekreftes det at spillets grafiske kvalitet forbedres, og at et nytt "skarpt" og "mykt" alternativ legges til Performance Mode. Dette kommer i tillegg til løfter om å forbedre bildefrekvensen og spillstabiliteten, samt et par andre ting også. Sjekk ut de fullstendige oversatte oppdateringsnotatene nedenfor: