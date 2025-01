Final Fantasy VII-regissør snakker om Hollywood-behandling

HQ

Yoshinori Kitase, regissøren bak det legendariske Final Fantasy VII, delte nylig sin begeistring for en potensiell ny film- eller serieadaptasjon av det elskede spillet. I et nylig intervju med Danny Peña avslørte Kitase at selv om det ikke foreligger noen offisielle planer ennå, har Hollywood-regissører og skuespillere vist stor interesse for å bringe Final Fantasy VII-universet til live igjen.

Dette ville ikke være første gang serien prøvde seg på film, ettersom Kitase jobbet med Final Fantasy VII: Advent Children i 2005. Med suksessen til Final Fantasy VII Remake og den kommende utgivelsen av Rebirth, kan timingen være perfekt for en ny filmatisk reise inn i Cloud Strife-verdenen. Etter hvert som flere og flere videospillfilmatiseringer gjør suksess i Hollywood, kan Final Fantasy VII bli den neste på listen?