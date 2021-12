Final Fantasy VII: Remake blir gratis på PS5 for PS Plus likevel

HQ

Sony var ekstremt snille med oss PlayStation Plus-medlemmer i mars da de ga oss både Final Fantasy VII: Remake, Remnant: From the Ashes, Maquette og Farpoint, men fikk uansett en del kritikk for at førstnevnte ikke ville tilby gratis oppgradering til PS5-utgaven. Gledelig nok er Sony og Square Enix i det mer gavmilde hjørnet nå før jul.

Square Enix avslører nemlig at alle som skaffet seg Final Fantasy VII: Remake via PS Plus vil kunne oppgradere til PS5-utgaven fra og med onsdag den 22. desember. Samme dag vil Episode Intermission-utvidelsen bli 25% på avslag, så det er slettes ikke en verst julegave.