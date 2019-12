Final Fantasy VII: Remake får gratis demo på PlayStation 4

Nå er det bare litt over tre måneder og en uke til Final Fantasy VII: Remake slippes her til lands, men vi trenger tydeligvis ikke å vente helt til da før vi får spille...

Final Fantasy VII: Remake fortsetter å imponere i TGA-trailer

den 13 desember 2019 klokken 03:53 NYHET. Skrevet av Eirik Hyldbakk Furu

Det skal visst ikke gå et eneste show uten at Square Enix viser oss mer av Final Fantasy VII: Remake Ikke at jeg klager når vi får servert slike ting som i natt. For...