Final Fantasy VII: Remake Intergrade on Switch 2 ser ut som en solid port

Final Fantasy VII: Remake IntergradeDen forbedrede versjonen av den opprinnelige PS4-utgivelsen er allerede tilgjengelig på PS5 og PC. Senere i år vil Clouds spennende JRPG-eventyr være tilgjengelig på enda flere plattformer, når den første delen av nyinnspillingstrilogien tar steget over til Xbox Series X og Switch 2.

De fleste følger selvfølgelig med på Switch 2 -versjonen, ettersom Nintendos nyeste maskinvare, til tross for at den kommer nesten rett fra produksjonslinjen, tilsynelatende har problemer med å kjøre spill som Elden Ring og Borderlands 4.

På Gamescom fikk vi selv prøve Final Fantasy VII: Remake Intergrade for Switch 2, og selv om vi bare spilte den lineære og ganske begrensede åpningssekvensen, var det vi så lovende. I håndholdt modus så spillet levende og jevnt ut, som du kan se i klippet nedenfor (hopp til 00:13 for å se gameplayet).

Vi ble spesielt imponert over hvor flytende og responsiv kampene føltes, og det kjørte og så definitivt mye bedre ut enn PS4-originalen.

Ettersom spillet var på tysk, og det hjelpsomme personalet, til tross for deres beste anstrengelser, ikke kunne endre språket, var vår tid med spillet ganske kort, så vi har lite ytterligere detaljer å legge til.

Men når det gjelder Switch 2 -porten, er ingen nyheter ofte gode nyheter, og fraværet av bugs, hakking og merkbare nedgraderinger i åpningsnivået lover godt for den fullstendige utgivelsen senere i år.