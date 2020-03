Final Fantasy VII: Remake kan komme tidligere enn planlagt

De siste ukene har Square Enix gjort mange som gleder seg til Final Fantasy VII: Remake bekymret med å si at de fysiske utgavene av spillet kanskje blir forsinket på grunn av coronaviruset, men det viser seg at det motsatte vil kunne skje.

For noen minutter siden la nemlig selskapet ut en melding på Facebook som avslører at fysiske utgaver av Final Fantasy VII: Remake vil sendes ut tidligere enn planlagt for å forhåpentligvis leveres til de mest utsatte landene til lansering. Samtidig bemerker de at dette også vil kunne føre til at enkelte land, og da personene i dem, vil kunne få spillet mye tidligere enn planlagt. Dermed er det en stor sjanse for at dere som har bestilt fysiske utgaver vil få mulighet til å spille det før den 10. april.

Dette er jo selvsagt veldig gode nyheter, med mindre en stor lanseringsoppdatering må til for å fikse problemer, men det betyr jo også at noen dritsekker helt klart vil legge ut spoilere lenge før forventet, så vær forsiktig.