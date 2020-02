Final Fantasy VII: Remake kommer tilsynelatende til å ta ganske mye plass på harddisken

Om ikke altfor lenge kommer Final Fantasy VII: Remake endelig ut, og det betyr at du, hvis du har litt liten harddisk, må rydde litt på den for å få plass til en ny, stor AAA-tittel.

Men hvor mye opprydding er det behov for? Noe tyder på at spillet fyller ganske mye. Utprint av spillets endelige cover har nemlig dukket opp via Reddit, og der står det at de reserveres minst 100GB på harddisken.

Informasjonen kommer fra den koreanske utgaven av coveret, og det er tilsynelatende uten en eneste oppdatering, som har en tendens til å øke filstørrelsen ganske mye.

Spillet lanseres den 10. april. Gleder du deg?