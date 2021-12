Final Fantasy VII: Remake sine PC-spesifikasjoner er klare

HQ

Square Enix bestemte seg i forrige uke for å overraske under The Game Awards ved å blant annet kunngjøre at Final Fantasy VII: Remake Intergrade blir tilgjengelig på PC via Epic Games Store. Grunnen til at jeg ikke skriver gledelig er selvsagt at prisen er litt stiv for mange og at enkelte tydeligvis fortsatt har problemer med noe som ikke er Steam, men det er i alle fall hyggelig å se at de færreste må bruke mye penger på å oppgradere PCen sin.

For det japanske selskapet har også offentliggjort PC-kravene til Final Fantasy VII: Remake Intergrade, og de er ikke så høye som noen fryktet:

Minimum





OS: Windows 10 64 bit (versjon 2004 eller nyere)



Prosessor: Intel Core i5-3330 / AMD FX-8350



Grafikk: GeForce GTX 780 / Radeon RX 480 (3GB VRAM)



Minne: 8 GB



DirectX: Version 12 eller nyere



Lagringsplass: 100 GB



Anbefalt for 2560x1440 / maks 3840x2160





OS: Windows 10 64 bit (versjon 2004 eller nyere)



Prosessor: IntelCore i7-3770 / AMD Ryzen 3 3100



Grafikk: GeForce GTX 1080 / Radeon RX 5700 (8GB VRAM)



Minne: 12 GB



DirectX: Version 12 eller nyere



Lagringsplass: 100 GB



