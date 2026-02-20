Final Fantasy VII: Remake-skaper forsvarer Game Key Cards for Switch 2

HQ

Diskusjonene om såkalte Game Key Cards for Switch 2 fortsetter å være svært livlige. Dette er fysiske kassetter som ikke inneholder det aktuelle spillet, men bare fungerer som en nøkkel som lar deg laste ned spillet. Dette betyr at når serverne stenges ned, er kassetten like ubrukelig som en digital kopi.

For mange strider dette mot selve ideen med å eie en kassett, og mange samlere har sagt at de er ekstremt skuffet over dette og aktivt velger å ikke kjøpe Game Key Cards. Nå har skaperen av Final Fantasy VII: Remake, Naoki Hamaguchi, uttalt seg om fenomenet i et intervju med Automaton, og forklart hvorfor det nylig utgitte rollespillet (for Switch 2 og Xbox Series S/X) ikke ble levert på en "ekte" kassett som faktisk inneholder spillet.

Det viser seg at årsaken er mer komplisert enn det åpenbare faktum at det rett og slett ikke ville ha fått plass, på grunn av 64 gigabyte-grensen. Hamaguchi sier :

"Det er rett og slett ingen vei utenom nøkkelkort i visse henseender. Hvis du sammenligner innlasting direkte fra en spillkassett (som inneholder alle spilldata) med innlasting fra Nintendo Switch 2s interne lagringsplass, er forskjellen i innlastingshastighet omtrent dobbelt så stor."

Dette skaper selvfølgelig problemer som Square Enix ikke kunne komme rundt fordi det ville ha ført til en dårligere spillopplevelse :

"Spilldesignet vårt er ikke bygget opp rundt det å laste inn alle data på forhånd, uten at noe mer lastes inn etterpå. Selv under spillingen byttes data inn og ut hele tiden, og med det utgangspunktet ville innlastingshastigheten fra et spillkort uunngåelig være utilstrekkelig, noe som ville føre til stress for spilleren. I tillegg er det en praktisk begrensning med dagens tilgjengelige kassettkapasitet at alle spilldataene rett og slett ikke får plass i første omgang."

Ved å maksimere formatets sterke sider mener Hamaguchi at de kan optimalisere spillene så mye som mulig. Og dette er noe de har tenkt å fortsette med. Han går så langt som å hevde at det er takket være det faktum at Switch 2 har så raske lagringsmedier at Final Fantasy VII: Remake Intergrade ble brakt til formatet i første omgang:

"Tidligere, når vi sto overfor praktiske problemer knyttet til lastehastighet og lagringskapasitet vi ikke kunne løse, måtte vi bestemme oss for ikke å gi ut på Nintendo-systemer. Nintendo Switch 2s ytelse er imidlertid imponerende, og med et nøkkelkortformat som FFVII Remake ble det mulig å gi ut spillene. Jeg tror det eneste jeg kan gjøre er å fortsette å oppriktig kommunisere dette faktumet til brukerne."

Debatten om spillnøkkelkort kommer nok til å rase videre, men i noen tilfeller er det rett og slett åpenbart at uten denne løsningen kunne ikke spillet ha blitt utgitt fysisk i det hele tatt - eller måtte ha blitt betydelig nedgradert.