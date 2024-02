Final Fantasy VII-remakens tredje del er i "samme situasjon" som Rebirth var i slutten av Remake-utviklingen.

HQ

Nå som det bare er 10 dager igjen til premieren på Final Fantasy VII: Rebirth, er det sikkert noen fans som allerede har begynt å vende blikket mot fremtiden for å snakke om hvordan den tredje og siste delen av remaken av Final Fantasy VII kommer til å se ut. Selv om Square Enix foreløpig holder kortene tett til brystet når det gjelder denne tredje delen, og det med rette, har regissør Naoki Hamaguchi satt seg ned med Julien Chieze for å snakke om den tredje delen.

"Jeg kan selvfølgelig ikke si hvor langt vi har kommet, men vi har allerede gjort fremskritt med manuset, og vi tenker på visse utviklinger", sier Hamaguchi. "Da vi kom til slutten av utviklingen av Remake, begynte vi å snakke om en oppfølger med [forfatteren Kazushige Nojima], og jeg tror vi kan si at vi er i samme situasjon i dag."

Det ser altså ut til at vi kan gå ut fra at den tredje delen vil være i full produksjon relativt kort tid etter at Rebirth lanseres 29. februar 2024, og at vi sannsynligvis kan forvente at den vil debutere om fire-fem år. Kanskje blir det en av de første titlene som kommer på neste generasjon PlayStation-konsoll?

Takk, GamesRadar.