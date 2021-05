Final Fantasy VII: The First Soldier får lukket beta i juni

Du ser på Annonser

Square Enix har nylig annonsert at en lukket beta for Final Fantasy VII: The First Soldier blir tilgjengelig for Android-brukere fra 1. til 7. juni. Spillet er en battle royale-tolkning av den populære serien og handlingen finner sted tre tiår før Final Fantasy VII.

Det er et par viktige ting å notere seg angående denne betaen. Først og fremst er den kun tilgjengelig for de som bor eller har adresse i USA eller Canada, og man trenger en enhet med Android 7.1. eller nyere. Betaen krever også 3GB plass og fremgangen lagres heller ikke til fullversjonen som kommer på et senere tidspunkt.

Vi krysser fingrene for at en beta blir tilgjengelig i Europa også.