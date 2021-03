Final Fantasy VIII: Remastered er nå tilgjengelig på Android og iOS

Du ser på Annonser

Final Fantasy VIII: Remastered er en forbedret utgave av originalen fra 1999. Det ble sluppet til PC, PlayStation 4, Switch og Xbox One i september 2019, og nå er det tilgjengelig på to format til.

Utgiveren Square Enix meddeler at Final Fantasy VIII: Remastered er ute nå til både Android og iOS, og selges dessuten stil redusert pris fram til den 4. april. Spillet krever mellom 2,59 gigabyte og støtte for håndkontroller er på vei.

Square Enix advarer mot problemer som kan oppstå i denne utgivelsen, nemlig at det å komme inn og ut av bilen kan føre til at du setter deg fast mellom kjøretøyet og omgivelsene, eller at kjøretøyet setter seg fast. De jobber med problemet, men legger til at den eneste måten å fikse dette på foreløpig er å laste inn en tidligere lagringsfil, så sørg for å lagre ofte!