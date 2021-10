Final Fantasy V-remaster slippes på Steam og mobil i november

HQ

November er nesten alltid den beste måneden for spillanseringer, men i år er det litt tynnere enn vanlig etter en del forsinkelser. Så om ingen av de kommende storspillene er noe for deg, hvorfor ikke gjenoppleve en gammel JRPG-klassiker?

Square Enix avslører nemlig at Final Fantasy V får en remaster i november på PC og mobil.

"The King is missing, memories have been lost, and the crystals are in jeopardy. Luckily, these heroes are up to the job. #FinalFantasy V pixel remaster is coming to Steam and Mobile on November 10th PDT/GMT. Pre-purchase now for a 20% discount on Steam: http://sqex.link/FFV"

Final Fantasy V var langt forut sin tid med et overraskende dypt jobbsystem som lot deg blande og matche litt som du ville, hvilket åpnet opp for friheten til å skape fantastiske kombinasjoner av evner. Om du ikke har spilt det tidligere og ikke har noe imot vakre piksler og herlig spillmusikk kan vi virkelig anbefale deg å sjekke ut denne remasteren når den slippes 10. november.