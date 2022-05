Final Fantasy X er nå en del av Star Wars

HQ

Om det er gode eller dårlige minner varierer veldig fra person til person, men det er ingen tvil om at de aller fleste som har spilt Final Fantasy X husker sporten Blitzball. Nå vil enda flere bli oppmerksomme på den.

For forfatteren Mike Chen har faktisk gjort slik at Blitzball er en offisiell del av Star Wars-universet ved å inkludere Final Fantasy X-sporten i novellen Star Wars: Brotherhood. Chen skriver på Twitter at han brukte timer på å spille "undervannshockey" i det mange mener er ett av de beste spillene i serien, og derfor bestemte seg for å hylle den i novellen sin.

Novellen har også referanser til Cal Kestis fra Star Wars Jedi: Fallen Order og nylig annonserte Star Wars Jedi: Survivor, men FFX-referansen må kunne sies å være den mest spesielle med god margin.