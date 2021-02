Final Fantasy XIV: Endwalker tar oss til månen i høst

Square Enix har hypet opp nattens Final Fantasy XIV-sending i lang tid, så det var ingen tvil om at vi ville få mye spennende nytt. Da passer det jo godt at det som heter Final Fantasy XIV: Endwalker tar oss til et ganske annerledes sted en gang i høst.

For som du ser befinner Warrior of Light seg plutselig på månen. Som om det ikke var nok skal vi få utforske Garlemald, Thavnair og Radz-at-Han. Med nye områder kommer også nye jobber, og du kan se glimt av den ene i traileren. Se bare på hva Alphinaud bruker. Disse laserkytende sakene tilhører Sage-jobben og kalles Nouliths. Den andre jobben vil være av det nærkampfokuserte slaget ment for de som liker skade per sekund, men akkurat hva det er snakk om får vi først vite i mai.

Med nye områder, jobber og økt maksnivå fra 80 til 90 høres kanskje ikke dette fristende ut for nye spillere, men utviklerne avslører at dette blir slutten på Hydaelyn- og Zodiark-historien, så håpet er at flere nå hopper inn i spillet siden et nytt eventyr er på vei. Hva passer vel da bedre enn at Final Fantasy XIV kommer til PlayStation 5 som en åpen beta den 13. april? Denne vil la deg spille alt opp til Shadowbringers med mye kortere lastetider, høyere bildeoppdatering, 4K og andre forbedringer. Om du ikke er villig til å betale er det selvsagt mulig å prøve ganske mye av spillet helt gratis i Trial-utgaven som inneholder A Realm Reborn og Heavensward med alle oppdateringer opp til 3.56 også.

Hva selve gameplayet i Endwalker angår kan vi se frem til nye fiender (deriblant Anima), roe ned ting ved å kjøpe et sted å bo i Ishgard eller dra til et nytt Harvest Moon-lydende sted kalt "Island Sanctuary", teste hvor sterk man er i Raidet Pandæmonium og en ny Alliance Raid-serie, en ny PvP-modus, muligheten til å rekruttere Estinien Wyrmblood fra Heavensward, finne nytt utstyr og nye oppskrifter, reise til andre verdener takket være Data Center Travel-systemet, oppdateringer til Gold Saucer og mer som avsløres i midten av mai.

Du ser på Annonser

Du ser på Annonser