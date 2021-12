Final Fantasy XIV fjernes fra butikkene siden det er altfor populært

HQ

Det ble tidlig klart at Final Fantasy XIV: Endwalker var meget etterlengtet, så Square Enix advarte folk om at serverne ville slite allerede før utvidelsen ble lansert. Slite har vist seg å faktisk være en underdrivelse, for køene har vært ekstremt lange i nesten to uker, så etter å ha tatt mindre grep gjøres det nå langt mer omfattende ting.

Naoki Yoshida forteller at de har bestemt seg for å midlertidig fjerne Starter- og Complete-utgavene av Final Fantasy XIV fra butikkene for å forhindre at enda flere spiller prøver å komme seg inn på serverne som allerede er sprengt. Endwalker og andre utvidelser vil fortsatt være tilgjengelige, men du vil altså ikke se helt nye spillere på en stund.

Samtidig vil de med et abonnement prioriteres i serverkøene, noe som også er grunnen til at de stopper registreringer for den gratis Trial-utgaven. De som bruker denne vil nemlig sjelden få mulighet til å logge inn utenom de minst populære tidene.

Som en unnskyldning vil alle med hele spillet og et aktivt abonnement kompenseres med 14 dager ekstra i tillegg til de 7 som ble gitt tidligere.

Han nevner selvsagt også hvilke planer de har for å fikse noen av problemene, og bemerker blant annet at en oppdatering på tirsdag vil håndtere Error 2002 og litt annet småtteri. Deretter vil fortsatt 6.05-oppdateringen (som blant annet inneholder Pandæmonium: Asphodelos (Savage), Excitatron 6000-dungeonen og nye oppskrifter) bli tilgjengelig den 4. januar. Når det gjelder nye servere gjør de sitt beste for å få tak i deler til dette, men pandemien gjør dette vanskelig. De begynner heldigvis å få litt oversikt nå, så forhåpentligvis kan de gi nærmere informasjon om dette mot slutten av januar.

Vi må altså smøre oss med litt mer tålmodighet, men det høres ut som om studioet jobber på spreng for å gjøre alt bedre.

