Final Fantasy XIV har fått to millioner nye spillere siden juli

I sommer ankom den seneste utvidelsen til det uhyre populære Final Fantasy XIV, ved navn Shadowbringers. Til tross for at markedet for abonnementsbaserte MMORPG-er ikke er så lett å navigere, så har Square Enix klart å skape en gigantisk suksess, og tilbake i juli da utvidelsen ankom var det hele 16 millioner faste spillere.

Men det ar ikke bare utvidelsen som fikk antallet til å stige, for Square Enix har klart å holde på deres momentum. Nylig kunne de nemlig avsløre via deres hjemmeside at de nå har nådd hele 18 millioner spillere.

Det betyr at de på bare fem måneder har fått to millioner nye spillere. Faktisk har det skjedd enormt mye i spillet i løpet av de siste to årene, for tilbake i august 2017 var antallet av spillere på rundt 10 millioner.

Spiller du det?