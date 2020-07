Final Fantasy XIV har nå over 20 millioner registrerte spillere

Du ser på Annonser

Det finnes få spill som har hatt en like turbulent reise som Final Fantasy XIV, som hadde så mye problemer og fikk så dårlig omtale at Square Enix la ned spillet to år etter lanseringen. Deretter lagde de det på nytt fra scratch, og slapp det som Final Fantasy XIV: A Realm Reborn. Og det viste seg å være et lurt valg. Denne versjonen var betydelig bedre og ble fort et av de mest populære onlinerollespillene noensinnde, og siden har det bare fortsatt å vokse.

Nå har Square Enix nådd nok en milepæl og meddeler at de nå har passert 20 millioner registrerte brukere. I takt med at det kontinuerlig utvides med både mindre og mer påkostede utvidelser (hittil tre stykker, seneste er Shadowbringers) fortsetter spillertallet å vokse. Det er verdt å nevne at dette er et av få spill i sjangere som fortsatt koster penger å kjøpe, samt at det har en månedsavgift, så det er virkelig imponerende at fremgangene fortsetter slik.

Final Fantasy XIV kan nytes på både PC og PlayStation 4 om du er gira på å teste det selv, og det finnes også en ganske generøs prøveversjon som kan lastes ned gratis.