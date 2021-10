Final Fantasy XIV har nå over 24 millioner registrerte spillere

HQ

Det var en gang det så ut som at det kun var World of Warcraft som kunne ha stor suksess på MMORPG-markedet, men gjennom årene har det kommet flere hits. Blant annet Final Fantasy XV fant, etter en turbulent start, sitt globale publikum, og i dag har spillet nådd en meget imponerende milepæl.

Som IGN skriver har spillet nå passert 24 millioner spillere, og det er ikke bare et imponerende tall i seg selv, det er samtidig det mest profitable spillet i Final Fantasy-serien noensinne.

"It's perhaps unbecoming of me to say but in terms of our business, we've been able to achieve great success. Moving forward, we're going to spare no expense with our investments to ensure that this game continues to be one which our players can enjoy," sier regissør Naoki Yoshoda om spillets fremtid, som later til å være lys.