Final Fantasy XIV har over 22 millioner registrerte spillere

Square Enix meddeler deres onlinerollespill Final Fantasy XIV har lokket over 22 millioner registrerte spillere (via Dengeki Online). Dette betyr dog ikke at så mange som 22 millioner har kjøpt spillet, da det også inkluderer alle som registrerte seg for spillets testperiode som var gratis. Dette er likevel en stor fremgang for spillet som originalt ble sluppet tilbake i 2013. Det kommer også en åpen beta til PlayStation 5 senere denne måneden. Neste store oppdatering, kalt Endwalker, kommer til PC, PlayStation 4 og PlayStation 5 til høsten.