Final Fantasy XIV lanseres offisielt på Xbox Series S/X denne måneden.

Square Enix hadde noen gode Final Fantasy-nyheter for Xbox-spillere under Xbox Partner Preview i går. Det viser seg at Final Fantasy XIV vil forlate betaversjonen og få en offisiell utgivelse 21. mars.

Men det blir faktisk enda bedre, for Game Pass Ultimate-abonnenter vil kunne hente Starter Edition av spillet som en gratis frynsegode inkludert i abonnementet. Dette inkluderer basisspillet, begge utvidelsene (Heavensward og Stormbringers) og 30 dagers spilling uten begrensninger (den gratis prøveperioden har flere begrensninger for hva du kan gjøre).

Forhåpentligvis vil dette føre til et voksende fellesskap, noe som må anses som bra for alle (inkludert de som spiller Final Fantasy XIV på PC og PlayStation). Vi har også fått en ny trailer som presenterer alt dette, sjekk den nedenfor.