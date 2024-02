Final Fantasy XIV sin beta kommer til Xbox 21. februar

HQ

I fjor ble det endelig bekreftet at Final Fantasy XIV skulle slippes på Xbox etter over 10 års ventetid, og at en betaversjon for formatet er planlagt å finne sted denne måneden.

Og Square Enix ønsker tydeligvis å holde løftet sitt og har derfor nå kunngjort på den offisielle hjemmesiden at Final Fantasy XIV sin beta starter 21. februar, noe som gjør det mulig for nye spillere på Xbox å utforske Eorzea. En offisiell lanseringsdato for spillet er ennå ikke avslørt, men i innlegget står det at det vil skje "umiddelbart etter avslutningen av den åpne betatesten", så april eller mai virker som en kvalifisert gjetning.

I innlegget står det også at du trenger Game Pass (uansett nivå) for å spille Final Fantasy XIV, noe som er et rimelig krav - selv om vi ikke kan unngå å legge merke til at det ikke er noe tilsvarende krav til PS Plus for PlayStation-versjonen av spillet.