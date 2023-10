Final Fantasy XIVs åpne Xbox-beta er planlagt til begynnelsen av 2024.

HQ

Som en del av Final Fantasy XIV Fan Festival 2023 som nylig ble avholdt i London, ble det avslørt en rekke opplysninger om spillet. Vi får vite om nye jobber som vil bli inkludert i den kommende Dawntrail-utvidelsen, samt nye områder, sjefer og fangehull, Alliance Raid, samarbeid og når den åpne Xbox-betaen vil bli avholdt for tittelen.

For å snakke om sistnevnte punkt først, vil den åpne betatesten for Xbox avholdes fra midten av januar og helt frem til februar, noe som gir Xbox-spillere sjansen til endelig å oppleve spillet.

Hvis vi ser tilbake på Dawntrail-utvidelsen, vil det kommende innholdet inneholde minst to nye Jobs, nemlig den nærkampsorienterte Viper, og den avstandsorienterte Caster. Viper vil bruke doble sverd som kan kombineres til en stav med to blad, og når det gjelder Caster, vil det komme mer informasjon om dette i løpet av januar Fan Festival.

De nye områdene i utvidelsen vil ta spillerne med til det tropiske Kozama'uka og det tørre Shaaloani. Spillerne vil også kunne møte en ny alliert stamme kalt Moblins, som ligner på gobliner, men som i stedet blir sett på som samlere og handelsmenn. Disse nye områdene vil også by på nye sjefer og fangehull, og en av de nye sjefene heter Eliminator. For raiderne der ute vil Dawntrail by på en ny Alliance Raid kalt Echoes of Vana'Diel, der 24 spillere blir låst inne i et arrangement som har et tett samarbeid med Final Fantasy XI.

Vi har fått vite at Final Fantasy XVI også kommer til Final Fantasy XIV, som en del av et nytt samarbeid som bringer Clive Rosfield til spillet, og hvor spillerne skal kjempe mot tittelens versjon av Ifrit. Fall Guys får også en Final Fantasy XIV crossover, som bringer minispill til tittelen med tema rundt Mediatonics Battle Royale.

Du kan forvente å høre mer om FFXIV på Fan Festival i Japan 7. januar 2024.

