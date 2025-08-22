Final Fantasy XIVs The Rising kommer tilbake 27. august

HQ

Selv om Final Fantasy XIV først ble lansert i 2010, ble det gjenfødt tre år senere som Final Fantasy XIV: A Realm Reborn. For å feire denne relanseringen har Square Enix holdt The Rising-arrangementet hvert år, og det har nå blitt en elsket sesongtradisjon for samfunnet.

Årets utgave varer fra 27. august til 11. september og gir spillerne muligheten til å ta fatt på et helt nytt oppdrag. Alle med en karakter på nivå 15 eller høyere kan delta, noe som gjør det tilgjengelig selv for nyere eventyrere. Belønningen er en herlig Gulool Ja Ja-håndlanger, en liten følgesvenn som følger deg på dine reiser gjennom Eorzea.

Spillere som er ivrige etter å bli med, kan finne flere detaljer, inkludert startsteder for oppdraget, på den offisielle siden for arrangementet.