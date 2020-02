Final Fantasy XV er høydepunktet i ny Xbox Game Pass-samling

Microsoft har virkelig hypet opp spillene som vil bli en del av Xbox Game Pass denne måneden, men det aner meg at de ikke siktet til denne første trioen av spill til konsollutgaven.

For her i gården er det liten tvil om at det er ganske kult at Final Fantasy XV blir en del av Xbox Game Pass i morgen, men de to andre er ikke noe verdt å skape såpass høye forventninger for. Wolfenstein: Youngblood blir nemlig også en del av tjenesten i morgen, mens det underholdende puzzle-spillet Death Squared kommer den 13. februar. Ikke et dårlig utvalg altså. Det er bare at det lukter noe enda bedre senere denne måneden. Tiden vil vise om nesen min har rett.