Final Fantasy XV er nå det tredje bestselgende Final Fantasy-spillet

Det tok Square Enix over et tiår å ferdigstille Final Fantasy XV, men da det endelig kom stod det også klart at de hadde kommet med en stor hit. Spillet solgte flere millioner eksemplarer i løpet av de første ukene, og siden da har de solgt mange flere eksemplarer takket være sterk støtte via ekstra innhold.

Nå har spillet nådd en ny milepæl, og en ny plassering på ranglisten over de bestselgende kapitlene i den episke serien.

Som Benji-Sales kan rapportere har de nå blitt sendt 8.9 millioner eksemplarer av spillet til butikkene over hele verden.

Dette betyr at spillet nå er det tredje bestselgende spillet i serien etter Final Fantasy VII og Final Fantasy X. Det er ikke mer ekstra innhold på vei, i stedet har teamet bak tilsynelatende gått i gang med neste prosjekt.